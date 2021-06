Rechtszaak MH17: al het bewijs uit dossier gepresenteerd

Het MH17-proces heeft een belangrijke fase afgesloten nu al het bewijsmateriaal uit het dossier is gepresenteerd in de rechtbank. Het Openbaar Ministerie gaf vandaag een aanvulling op de belangrijkste stukken aan bewijsmateriaal die de rechtbank eerder presenteerde. De rol van Igor Girkin, een van de verdachten, werd uitvoerig behandeld. Het OM probeerde claims van de verdediging dat hun bewijs desinformatie bevat te weerleggen.

Op de rampplek waar vlucht MH17 neerstortte zijn geen sporen gevonden van een ander vliegtuig. Separatisten claimden direct na het neerhalen van vlucht MH17 dat ze een Oekraïens gevechtsvliegtuig hadden neergehaald. Daarop sprongen ze in de auto richting het dorp Grabovo, maar daar vonden ze uitsluitend resten van vlucht MH17. Het OM zei vandaag dat ook ander onderzoek niets heeft opgeleverd.

Justitie baseert zich in de MH17-zaak voor een belangrijk deel op afgeluisterde telefoongesprekken van de separatisten. De zendmastgegevens zijn ook een goudmijn, zo bleek vandaag weer tijdens de presentatie van het OM. Op die manier weet justitie waar de betrokkenen waren tijdens het transport van het wapen, het lanceren van de raket en het afvoeren ervan.

Getuigen aangehaald

In het MH17-proces citeerde justitie vandaag een getuige die aanwezig was op de lanceerlocatie. De separatisten waren volgens deze getuige enthousiast omdat ze dachten een vrachtvliegtuig van de tegenstander te hebben neergehaald. Maar ze keerden in mineur terug toen bleek dat ze een passagiersvliegtuig hadden neergehaald.

Een andere getuige zegt in een telefoongesprek dat het vliegtuig is neergehaald door de mannen van 'Strelkov', een bijnaam voor Igor Girkin, een van de verdachten.

'Girkin had belangrijke rol'

Justitie ging vandaag uitvoerig in op de rol van Girkin, de zelfverklaarde minister van defensie van de separatisten. Hij had een belangrijke rol bij het bestellen van het wapen, betoogde het OM opnieuw op basis van afgeluisterde gesprekken. Hij was ook op 17 juli actief betrokken bij het vervoer van de buk.

Volgens de verdachte Poelatov wisten de rebellen dat ze werden afgeluisterd en werd er alleen desinformatie verspreid in de gesprekken. Een andere verdachte, Doebinski, heeft in de media verklaard dat er met de telefoontaps is geknoeid.

Dorpje lag onder vuur

Justitie gaf vandaag aan hoe ze de informatie in de gesprekken hebben geverifieerd. Het wapen waarmee vlucht MH17 is neergehaald was nodig omdat de rebellen onder vuur lagen in het dorpje Marinovka. De Oekraïense luchtmacht bombardeerde hen op 16 juli, een dag voor het neerhalen van de vlucht. Vele tientallen gewonden en doden bij de separatisten waren het gevolg.

"Het is een fucking hell", zegt de vierde verdachte, Chartsjenko, in een van de afgeluisterde gesprekken, over de strijd in het dorp. Hij verloor op 16 juli tien man en nog veel meer strijders raakten gewond. In een door zijn advocaten opgenomen gesprek zei Poelatov dat ook dit desinformatie is. Maar het OM presenteerde vandaag diverse bronnen waaruit blijkt dat de strijd in Marinovka hevig was. Ook andere feiten over de strijd - de doden, gewonden en het verlies aan materiaal - is allemaal via open bronnen te controleren, betoogde justitie.

Poelatov zei ook dat hij op 17 juli niet betrokken was bij de luchtverdediging. Maar uit afgespeelde gesprekken bleek vandaag het tegendeel. Hij organiseerde op 16 juli de luchtverdediging. En volgens justitie dus ook de dag erna.

Het volgende belangrijke moment in het proces is pas na de zomer, dan krijgen nabestaanden het woord. Het proces zal nog zeker tot volgend jaar zomer doorgaan.