Celstraf geëist tegen Franse oud-president Sarkozy om gesjoemel met campagnegeld

Tegen de voormalig Franse president Sarkozy is een celstraf van een jaar geëist in een zaak die draait rond illegale financiering van zijn herverkiezingscampagne in 2012. De helft van de geëiste straf is voorwaardelijk.

De aanklagers eisten daarnaast dat hij een boete van 3750 euro betaalt. Sarkozy verklaarde deze week in de rechtszaal onschuldig te zijn; volgens hem vielen de campagne-uitgaven niet onder zijn verantwoordelijkheid.

Tijdens zijn mislukte herverkiezingscampagne in 2012 hield zijn campagneteam er een schaduwboekhouding op na, die bekend kwam te staan als de Bygmalion-affaire. Valse facturen werden uitgeschreven om te verdoezelen dat de campagne bijna het dubbele kostte van de 22,5 miljoen euro die wettelijk was toegestaan.

In maart werd de 66-jarige voormalig president al veroordeeld voor corruptie. De rechter legde hem een celstraf op van drie jaar, waarvan twee voorwaardelijk. De oud-president is tegen die uitspraak in beroep gegaan. Sarkozy was president van Frankrijk van 2007 tot en met 2012.