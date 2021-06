VDL Nedcar gaat elektrische auto's bouwen voor Canoo

VDL Nedcar in Born gaat vanaf volgend jaar elektrische auto's bouwen voor het nieuwe Amerikaanse merk Canoo. Daarmee heeft het bedrijf een opdracht binnen voor de periode na 2023, wanneer BMW als opdrachtgever verdwijnt.

Nu bouwt VDL Nedcar voor BMW een aantal Mini-modellen en de BMW X1, maar dat houdt eind 2023 op. Daarmee was de toekomst van de Limburgse fabriek onzeker geworden. Directeur John van Soerland van VDL Nedcar noemt de nieuwe opdracht daarom "geweldig nieuws voor onze medewerkers in Born". Het contract met Canoo loopt in ieder geval tot 2028.

'Kleine voetafdruk'

Canoo is een start-up, gevestigd in Californië, die elektrische pickups, minibussen en bestelwagens gaat verkopen. Het gaat om auto's "met een grote laadcapaciteit op een kleine voetafdruk", waarmee Canoo bedoelt dat ze het klimaat nauwelijks belasten.

In Born wordt straks de minibus Lifestyle Vehicle gemaakt, het eerste model van Canoo. De productie begint in het vierde kwartaal van 2022 met 1000 exemplaren; in 2023 moeten het er 15.000 zijn. Intussen bouwt Canoo een eigen autofabriek in Oklahoma.

"De aantallen zijn vooralsnog beperkt en onvergelijkbaar met de aantallen die we nu voor BMW produceren", zegt VDL-woordvoerder Miel Timmers. "Maar dit is een belangrijke eerste stap." Voor BMW maakte VDL Nedcar vorig jaar ruim 125.000 auto's, in 2019 zelfs 175.000.