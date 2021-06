Akwasi vrijuit voor jaren oude Zwarte Piet-tweets

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet af van vervolging van rapper Akwasi voor het plaatsen van opruiende tweets tussen 2009 en 2012. Vanwege de tweets over Zwarte Piet was meer dan twintig keer aangifte gedaan.

Twee van de tweets zijn volgens het OM strafbaar. In de een, uit 2009, stond: "Kan iemand sinterklaas dit jaar van die boot schieten, ik leg 500 op z'n hoofd.// Brraapp !!!". De andere was uit 2011: "Gaat er iemand nou ooit nog een Zwarte Piet knallen of moet ik het doen? #damn".

Omdat de tweets op het moment van aangifte al negen tot elf jaar oud waren, vindt het OM het niet "opportuun" om nu nog vervolging in te stellen. Daar komt bij dat Akwasi er al in september afstand van heeft genomen.

Uitspraak op de Dam

De tweets doken vorig jaar weer op, nadat Akwasi bij een Black Lives Matter-demonstratie een opruiende en strafbare uitspraak over Zwarte Piet had gedaan. "Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht", zei hij op 1 juni op de Dam.

Die zaak werd voorwaardelijk geseponeerd, omdat de rapper ook van deze uitspraken publiekelijk afstand heeft genomen. Eén van de voorwaarden voor het sepot was dat Akwasi binnen een jaar geen strafbaar feit meer mocht plegen.