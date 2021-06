Randmeren Flevoland groeien dicht met planten, roep om geld om het aan te pakken

De randmeren rond Flevoland hebben een grote herinrichting nodig, omdat ze dichtgroeien met waterplanten. Het maaien van de bodem alleen is niet meer genoeg. Door de grote hoeveelheid planten lopen boten vast. Ook voor zwemmers kan het gevaar opleveren.

Vier provincies en zestien gemeenten die grenzen aan de meren vragen in een brief aan de Tweede Kamer 120 miljoen euro om de problemen op te lossen. "We dachten dat we het met maaien onder controle konden houden. Maar dat maaien is de korte termijn en dat is niet de oplossing. Zeker omdat er in het verleden al een project is geweest dat niet de situatie heeft opgeleverd die we eigenlijk willen", zegt voorzitter Egge Jan de Jonge tegen Omroep Flevoland.

Met het geld willen de provincies en gemeenten een aantal maatregelen nemen. "We hopen de vaargeulen te kunnen verbreden, want we willen een breder bevaarbaar gebied, van 150 meter. Maar we denken ook aan meer natte vooroevers. Dat is een hele grote herinrichting van dit gebied, waar keihard geld voor nodig is." Ook wordt een deel van het geld ingezet om nog meer te maaien en algengroei te bestrijden.