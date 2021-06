Nieuwe behandeling tegen clusterhoofdpijn: 'Dit is geweldig nieuws'

Hoogleraar neurologie Michel Ferrari van het LUMC in Leiden is een van de toponderzoekers naar clusterhoofdpijnen in Nederland. Met zijn team ontwikkelde hij een methode waarbij de achterhoofdzenuw wordt geprikkeld met een klein apparaatje dat onder de huid wordt geplaatst.

"De achterhoofdzenuw is een makkelijk bereikbare, oppervlakkig gelegen huidzenuw aan de achterkant van het hoofd, die verbonden is met de hersenstam", legt Ferrari uit. "Dit verklaart waarom stimulatie ervan aanvallen van clusterhoofdpijn kan voorkomen. Mensen krijgen een elektrode bij de schedel, met een draadje naar een batterij bij de buik of bil."

Ferrari deed samen met een team van een speciale studiegroep tien jaar lang onderzoek onder 131 mensen in verschillende landen. Bij meer dan de helft verminderden de aanvallen en de intensiteit, 16 procent was helemaal vrij van hoofdpijnaanvallen.

Voor patiënt Monique van Oosten komt de nieuwe behandeling meer dan geroepen. Sinds 2005 lijdt Van Oosten aan clusterhoofdpijnen, maar tot nu toe sloeg geen enkele behandeling aan: