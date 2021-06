'Apple werkt in 152 landen mee aan het weren van lhbti-apps'

Saudi-Arabië en China zijn koplopers met 28 en 27 geweerde lhbti-apps, melden de onderzoekers. In de Nederlandse App Store zijn twee apps niet beschikbaar : weBelong, met informatie over lokale lhbti-gemeenschappen, en chat- en datingapp Blued.

Apple Nederland heeft nog niet gereageerd op vragen van de NOS over het ontbreken van deze apps en de resultaten van het onderzoek.

Meest homofobe landen

Volgens de organisaties - het Amerikaanse Fight for the Future en GreatFire uit China - komen de landen waar de meeste lhbti-apps zijn geblokkeerd grotendeels overeen met landen waar de homorechten het zwaarst worden geschonden.

"Apple maakt goede sier met regenboogvlaggen in reclames", zegt Evan Sheer van Fight for the Future. "Maar in de tussentijd helpen ze regeringen wereldwijd met het isoleren, monddood maken en onderdrukken van lhbti'ers."

Het faciliteren van de apps-blokkade heeft volgens haar extra veel impact omdat Apple het vrijwel onmogelijk maakt om apps buiten de App Store om te downloaden.

Leven of dood

Een onderzoeker van de Amerikaanse organisatie zegt dat lhbti'ers door de blokkade risico's lopen. "Voor velen is het een kwestie van leven of dood, omdat ze via deze apps een gemeenschap en veiligheid vinden."

Benjamin Ismail van GreatFire noemt de uitkomsten van het onderzoek vernietigend. Volgens hem is het lhbti-vriendelijke verhaal dat Apple naar buiten brengt niets meer dan een poging om het imago op te poetsen.