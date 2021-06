Extra pendelbussen rond azc Ter Apel na incidenten met asielzoekers

De provincies Drenthe en Groningen zetten per direct extra pendelbussen in tussen het asielzoekerscentrum in Ter Apel en station Emmen. De dienstregeling wordt uitgebreid vanwege nieuwe incidenten met asielzoekers op de vaste buslijn in de regio.

Een buschauffeur schakelde maandag de politie in nadat een asielzoeker met twee toezichthouders op de vuist was gegaan. De man weigerde een mondkapje te dragen. Toen de beveiligers hem daarop aanspraken, liep de situatie uit de hand.

"Ik heb toen op de noodknop gedrukt, maar het duurde nog even voordat de politie er was. Ondertussen verplaatste de vechtpartij zich naar voren, pal voor mijn plek. Dat was heel heftig. Ik kon geen kant op. Het kuchscherm zwaaide heen en weer. Ik was bang dat het zou knappen", vertelt de betrokken chauffeur aan RTV Noord. Voor de chauffeur is het zijn derde incident in drie maanden tijd.

Chauffeurs voelen zich onveilig

Ook andere chauffeurs zien de problemen toenemen, bleek recent uit onderzoek van vakbond FNV onder tachtig chauffeurs in het gebied. Maar liefst 90 procent van hen maakt zich zorgen om hun veiligheid.

De problemen doen zich al jaren voor in het openbaar vervoer bij het asielzoekerscentrum. Vaak gaat het om reizigers die weigeren te betalen bij het binnengaan van de bus. Chauffeurs en overige ov-medewerkers komen daardoor geregeld in onveilige situaties terecht.

Pendelbussen als oplossing

Om de problemen het hoofd te bieden, werd in 2019 als proef een speciale pendeldienst voor de bewoners van het asielzoekerscentrum tussen het station in Emmen en het azc in Ter Apel in het leven geroepen. Ook kwamen er extra beveiligers. Het ministerie van Veiligheid en Justitie betaalde aanvankelijk alle kosten.

Later ging de regie over naar de gemeente Westerwolde, maar die kreeg na een bezuiniging bij het ministerie te weinig geld om de pendeldienst volledig overeind te houden. Daardoor zijn er minder ritten per dag en neemt het aantal incidenten weer toe. Afgelopen maandag waren er drie incidenten op één dag.

Voor de provincies Groningen en Drenthe is de maat nu vol. Zij hebben besloten de pendeldienst per direct uit te breiden om het openbaar vervoer te ontlasten. De provincies staan tot september garant voor de extra kosten die de gemeente Westerwolde als opdrachtgever maakt.

Nog geen structurele oplossing

Gedeputeerden Gräper van Groningen en Bijl van Drenthe benadrukken dat het Rijk uiteindelijk verantwoordelijk is voor het structureel oplossen van de overlast, maar stellen nu dat "de veiligheid van de chauffeurs en reizigers vooropstaat".

Ze willen daarom niet wachten op besluiten vanuit het ministerie. "We willen juist in deze tijd dat mensen terugkeren naar het openbaar vervoer. Dan moet je het gevoel van onveiligheid direct wegnemen", vinden ze.

Beide provincies willen de komende tijd extra gesprekken voeren met het Rijk om tot een structurele oplossing te komen.