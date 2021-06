Hoger beroep in zaak tussen Maria (22) en Rijnstate-ziekenhuis over identiteit zaaddonor

Er komt een hoger beroep in de zaak tussen het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem en de 22-jarige Maria uit Elburg die wil weten wie haar biologische vader is.

In maart oordeelde de rechtbank in Arnhem dat het ziekenhuis de identiteit van de anonieme zaaddonor K34 - die behalve Maria 57 andere donorkinderen verwekte - niet bekend hoeft te maken. De man had aanvankelijk aangegeven dat zijn donorkinderen zijn identiteit mochten weten als zij dat wilden, maar later bedacht hij zich.

De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (WDKB) uit 2004 verbiedt anoniem doneren, omdat elk kind moet kunnen weten van wie het afstamt. Bij de invoering van die wet gaf het Rijnstate-ziekenhuis eerdere donoren wel nog de mogelijkheid om anoniem te blijven. Daar maakte K34 gebruik van.

'Niet aan de rechter'

In de eerdere uitspraak erkent de rechtbank dat Maria in beginsel recht heeft om te weten wie haar vader is. Het zou echter niet aan de rechter zijn om te beoordelen wiens belang zwaarder weegt; dat van het kind of dat van de donor.

Met het hoger beroep hoopt Maria alsnog af te dwingen dat de identiteit van K34 bekend wordt. "Niet omdat ik contact met hem wil, of omdat ik geld van hem nodig heb, maar omdat ik wil weten van wie ik afstam, wiens dna ik bezit", zegt ze tegen Omroep Gelderland.

Ze voelt zich gesterkt door een rechterlijke uitspraak op 2 juni in een soortgelijke zaak. Daarin oordeelde de rechtbank in Den Haag dat er moet worden gekeken of de redenen van een donor om anoniem te blijven zwaarwegend genoeg zijn. "Dat geeft wel weer nieuwe hoop. Al weet ik ook wel dat dit weer lang gaat duren."

Het ziekenhuis wil volgens de regionale omroep nog niet reageren op het nieuws voordat het de officiële documenten van het hoger beroep in handen heeft.