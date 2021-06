'Europese Commissie wil geen zaken doen met tien grote banken'

Tien grote banken mogen van de Europese Commissie niet meedoen aan het EU-herstelfonds vanwege machtsmisbruik in het verleden. Het gaat om JPMorgan, Citigroup, Barclays, Deutsche Bank, Nomura, NatWest, Bank of America, Crédit Agricole, UniCredit en Natixis, meldt de Financial Times. Er zijn geen Nederlandse banken uitgesloten.

Voor het EU-herstelfonds leent de Europese Commissie miljarden op de internationale kapitaalmarkt. De leningen worden opgehaald via een veilingsysteem. Zo werd vandaag de eerste 20 miljard euro aan obligaties uitgegeven voor het EU-herstelfonds. Dat fonds moet volgens de commissie voor de "wederopbouw van Europa" zorgen na de coronacrisis.

Machtsmisbruik

Maar met tien banken wil de Europese Commissie niet samenwerken en zij kunnen dus niet meedoen aan de veilingen. De banken zouden de kapitaalmarkt hebben misleid door marktvervalsingsschandalen, zoals het beïnvloeden van wisselkoersen in het verleden.

En dat terwijl die banken zwaargewichten van de schuldenmarkt zijn. De uitgesloten banken mogen wel weer aan de veilingen meedoen als zij kunnen aantonen dat zij maatregelen hebben genomen om te voorkomen dat opnieuw machtsmisbruik kan worden gepleegd.

In 2013 kwam de Rabobank ook in opspraak vanwege machtsmisbruik, ook wel bekend als de Libor-affaire. Medewerkers van de bank gaven onjuiste gegevens door om zo de rentestand te misleiden. De bank kreeg hier een megaboete van 774 miljoen euro voor. Een woordvoerder zegt dat deze affaire geen invloed heeft gehad of Rabobank mee mocht doen met de veiling. De bank valt sowieso niet in de groep voor de obligatieverkoop door de Europese Commissie.

De commissie zal zes jaar lang, van 2021 tot en met 2026, ieder jaar zo'n 150 miljard euro van de kapitaalmarkt lenen. De uitgegeven obligaties gelden voor tien jaar en de lidstaten staan garant.