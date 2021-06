Drukte bij plaatsing airco, sommige klanten moeten wachten tot na de zomer

Het is erg druk bij bedrijven die airco's plaatsen en verkopen. Wie deze zomer nog een airco wil laten inbouwen, is bij veel bedrijven eigenlijk al te laat. "Als je nu een aanvraag doet, dan ben je in september ongeveer aan de beurt", zegt Dick Reijman van branchevereniging Techniek Nederland.

Bij sommige bedrijven lukt het überhaupt dit jaar niet meer om een airco te plaatsen. "We zitten vol tot oktober en daarna moeten we weer cv-ketels gaan plaatsen", zegt Martin Hoekstra van ST/Warmte uit Nieuwkoop. Bij het bedrijf waren juist extra mensen aangenomen. "We dachten: we kunnen de strijd wel aan, maar we zitten bomvol."

Hoekstra ziet de vraag naar airco's al jaren groeien. "2020 was al een recordjaar, maar dit jaar is het nóg drukker."

Lekker slapen

Omroep Gelderland was bij een gezin in Doetinchem, dat in maart een aanvraag deed voor airconditioning op zolder. Nu is het systeem geplaatst. "Daar slapen twee meiden. Inslapen is lastig als het warm is, echt niet prettig. Nu kunnen ze straks lekker slapen", zegt de bewoner.

Volgens Maurits Bulten van Buwegs Installatie is het ook erg druk omdat er een lange levertijd op de airco's zit. "De productie loopt achter. Als ik er een bestel, ben ik twaalf weken verder voor ik hem heb. We zijn nu de airco's aan het plaatsen die in december, januari en februari zijn aangevraagd."

Overigens zijn er nog steeds bedrijven die wel leveren in de zomer. "Het is ontzettend druk. De aanvragen vliegen ons om de oren, maar we kunnen nog steeds leveren en monteren in de zomer", zegt bedrijf BestaAir uit Heerhugowaard. Ook bij Aircovoorinhuis.nl is nog plek. "De verkoop moet nog loskomen. Ik heb nog genoeg mensen die kunnen installeren. Ik plan nu in de vierde week van juli", zegt een woordvoerder.