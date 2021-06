Morgen en donderdag smog verwacht, 'hitteprotocol' voor weggebruikers

Morgen en overmorgen is er in heel Nederland kans op smog, vooral in de namiddag en vroege avond. De luchtkwaliteit is dan slecht, zo waarschuwt het RIVM. Het instituut raadt mensen met luchtwegaandoeningen daarom aan om binnen te blijven en geen zware lichamelijke inspanning te verrichten.

De smog ontstaat volgens doordat het op woensdag en donderdag relatief windstil en zonnig is. Een ophoping van luchtvervuiling, zoals stikstofoxiden, wordt door het zonlicht omgezet in ozon, een stof die in hoge concentraties schadelijk is voor het lichaam. Dit proces heet 'zomersmog', omdat in andere seizoenen de kracht van de zon te laag is om smog te laten ontstaan.

In de ochtend is het risico lager, omdat er dan nog weinig luchtvervuiling is.

Irritatie aan neus, ogen en keel

Niet alleen mensen met een luchtwegaandoening, ook kinderen en ouderen moeten uitkijken, waarschuwt het RIVM. "Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen."

Naar verwachting is de ergste smog op vrijdag weer voorbij, omdat er dan wind vanuit het westen komt, vanaf zee dus. Ook wordt er op donderdagavond onweer verwacht, waardoor veel luchtvervuiling met de regen zal neerslaan. Als de weersverwachting de komende dagen echter anders wordt, waarschuwt het RIVM, kan de smog ook langer blijven hangen.