Eneco wil van het gas af: 'Klimaatneutraal in 2035'

Eneco gaat zijn drie grote gascentrales ombouwen of sluiten, investeert extra in hernieuwbare energie-opwekking en stopt per 2025 met de verkoop van nieuwe, volledig op gas gestookte cv-ketels. Het zijn onderdelen van een vandaag gepresenteerd plan om klimaatneutraal te worden in 2035.

In dat jaar moeten de eigen activiteiten en de geleverde energie aan klanten klimaatneutraal zijn. Dat laatste betekent dat ook klanten van Eneco mee moeten werken.

"We hopen dat we onze klanten de komende vijftien jaar kunnen helpen af te stappen van de cv-ketel", zegt ceo As Tempelman. "Misschien in eerste instantie naar een hybride ketel, die ingezet kan worden op heel koude dagen. Ook daarmee kunnen we het gasverbruik terugbrengen." Uiteindelijk is het de bedoeling dat wordt overgestapt op een volledig elektrisch aangedreven warmtepomp.

Het idee is om klanten die een nieuwe ketel nodig hebben te verleiden met een duurzame oplossing die financieel aantrekkelijk is. Eneco heeft volgens Tempelman honderdduizenden ketels in onderhoud. Daar gaat het bedrijf wel mee door. "We willen klanten niet in de kou laten staan."

Gas duurder, stroom goedkoper

Eneco verwacht dat warmtepompen de komende jaren in steeds meer gevallen rendabel worden. Maar er zijn ook maatregelen van de overheid nodig. Bij de plannen gaat Eneco ervan uit dat de belastingen op aardgas verder zullen stijgen. Tegelijkertijd hoopt het elektriciteitsbedrijf dat de belastingen op elektriciteit dalen.

"Van de overheid hebben we echt nodig dat er effectief klimaatbeleid komt", zegt Tempelman. "Dat betekent dat we een verschuiving van belastingen willen zien van gas en fossiele oplossingen naar duurzame oplossingen." Zo moeten klanten gestimuleerd worden over te stappen terwijl de energierekening betaalbaar blijft.