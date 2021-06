Weer gunstige coronacijfers: laagste aantal besmettingen in negen maanden

Ook in de landen om ons heen nemen de besmettingen af, behalve in het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn gemeten naar inwoneraantal zelfs meer besmettingen dan in Nederland. Maandag werden ruim 7500 nieuwe besmettingen gemeld.

Vanwege de zorgen over de nieuwe, besmettelijker delta-variant is een aanstaande ronde versoepelingen in het Verenigd Koninkrijk uitgesteld tot 19 juli.