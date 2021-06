GGD gaat op landelijke campagnedag met 'prikbussen' naar wijken

Het ministerie van Volksgezondheid houdt over een paar weken een landelijke campagnedag. De GGD gaat dan met prikbussen wijken in om voorlichting te geven over vaccineren tegen corona. Wie dat wil, kan meteen een prik laten zetten. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving op NU.nl.

Hoeveel prikbussen er komen en waar ze precies naartoe gaan, is nog niet duidelijk. Het ministerie is hier nog over in overleg met de GGD's, veiligheidsregio's en gemeenten. Er moet ook nog worden bepaald met welk vaccin de bussen op pad gaan. Janssen zou een logische keuze kunnen zijn, omdat daar maar één keer mee geprikt hoeft te worden.

Het idee is om de bussen naar wijken te sturen waar de vaccinatiebereidheid volgens het RIVM laag is. Het gaat dan bijvoorbeeld om achterstandswijken.