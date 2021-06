Eten? Drinken? Naast een vreemde zitten? De nieuwe treinetiquette

Is het beter om te staan of te zitten?

Het mag allebei, zegt NS. Het vervoersbedrijf wijst erop dat er echt genoeg zitplaatsen zijn. "En als veel mensen blijven staan, zorgt dat er weer voor dat andere mensen de indruk van een overvolle trein krijgen", zegt Rover.

Volgens epidemioloog Frits Rosendaal is het risico op besmetting bij staan of zitten even groot. "Zolang je binnen 1,5 meter bent van elkaar, is de uitademingslucht hetzelfde. Het is daarbij wel relevant welke kant de mensen op kijken en of ze praten."

Volgens Rosendaal is het verstandig om toch ook ín de trein op de afstand te letten. "De mate van het gevaar is inderdaad minder geworden, maar het gevaar is er nog wel. Als je met zijn vieren tegenover en naast elkaar zit, dan ben je in nauw contact met elkaar, ook vaak langer dan 15 minuten. Dat geeft risico's."

Daarom raadt de epidemioloog aan om zoveel mogelijk raampjes open te zetten voor ventilatie, indien dat kan, toch afstand te houden en erop te letten dat je niet in iemands gezicht ademt. Maar het beste advies is volgens hem om drukke treinen volledig te vermijden. Ook de NS raadt aan om drukte te vermijden.

Hoe kan ik dan rekening houden met die drukte?

De NS heeft een paar maanden geleden de Treinwijzer gelanceerd. Een functie waarbij je je kan aanmelden voor een treinreis die je van plan bent te maken. Op basis van die aanmeldingen en data over reizigersaantallen is bij elke treinreis een drukteverwachting toegevoegd.

Dat zijn de 'poppetjes' die je ziet als je in de app een verbinding zoekt: