Onderzoek: bouw van tienduizenden woningen mogelijk bij ander gebruik Schiphol

Wethouder Hans Bouma van Uithoorn noemt het rapport een mooie toevoeging aan de discussie over de combinatie van wonen en vliegen. Bouma: "We zijn in dit dorp niet tegen Schiphol. We zeggen wel dat er meer balans moet komen tussen Schiphol en het leven hier. Mensen in het dorp vragen: waar kunnen mijn kinderen wonen?" Uithoorn wil daarom graag meer bouwen. "Als dat alleen kan met minder vliegen, moet dat misschien maar de consequentie zijn", aldus Bouma. De gemeenteraad heeft een half jaar geleden al een motie aangenomen die stelt dat minder vliegen de enige oplossing is.

Formatie

Sijas Akkerman, directeur van de Milieufederatie Noord-Holland, vindt dat het To70-rapport op de formatietafel thuishoort: "Er is nu een formatie van een nieuw kabinet aan de gang. Tegelijk is er discussie over tekort aan woningen, ook in de regio rond Amsterdam. Dit is dus hét moment voor de politiek om te kiezen voor minder vliegen en meer woningen bouwen. Dat is goed voor alle mensen die een huis zoeken en goed voor het milieu. Want minder vliegen is minder CO2-uitstoot en dat hebben we nodig om de klimaatdoelen te halen."

Schiphol: al vooruitgang geboekt

Schiphol zegt in een reactie op het rapport dat er al voortgang wordt geboekt met hinderbestrijding: "Wij werken hard aan het behoud van de waarde van Schiphol voor onze economie en onze welvaart, en aan het verminderen van de overlast en het verbeteren van de leefomgeving. Dat gebeurt onder meer door maatregelen die ook in het rapport staan: verleggen van routes en stillere vliegtuigen. Andere voorbeelden zijn hoger aanvliegen en innovaties van Luchtverkeersleiding Nederland. Daarmee krimpt de geluidscontour van Schiphol. Dat biedt perspectief aan alle betrokkenen."