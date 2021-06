Onduidelijkheid over veiligheidsproblemen bij kerncentrale in China

Er zijn mogelijk veiligheidsproblemen ontstaan bij een kerncentrale in de Chinese stad Taishan, melden internationale media, waaronder CNN. De kernreactor zou onder meer te veel radioactief gas lekken.

De Franse mede-eigenaar van de kerncentrale in de buurt van Hongkong zegt dat de centrale kampt met een "prestatieprobleem". Maar de centrale in Taishan voldoet nog wel aan de veiligheidseisen, staat in een verklaring van het bedrijf Framatome.

'Radiologische dreiging'

De nucleaire centrale in Taishan, in het zuiden van China, is voor 70 procent in Chinese en voor 30 procent in Franse handen. Volgens CNN heeft de Franse eigenaar bij de Amerikaanse regering aan de bel getrokken over de mogelijke problemen, in de hoop dat de Amerikanen dan technische bijstand zouden kunnen verlenen.

Framatome zou hebben gewaarschuwd voor een "aanstaande radiologische dreiging", schrijft de Amerikaanse nieuwszender. Zo zou de Chinese veiligheidsautoriteit de stralingslimieten in de omgeving van de kerncentrale hebben verhoogd, om te voorkomen dat de centrale moest sluiten.

'Geen risico'

Volgens CNN oordelen Amerikaanse functionarissen dat de kerncentrale op dit moment geen ernstige bedreiging vormt voor de veiligheid van werknemers of Chinezen die in de buurt wonen.

En Framatome zelf zegt nu dus in een verklaring dat er weliswaar sprake is van een "prestatieprobleem", maar dat er geen risico is voor de veiligheid. "Ons team werkt samen met experts om de situatie te beoordelen en oplossingen voor te stellen om ieder mogelijk probleem aan te pakken."

Veiligheidsvoorschriften

Ook de Chinese eigenaar van de centrale zegt in een verklaring dat alle stralingswaarden er normaal uitzien. Verder voldoet de centrale aan alle veiligheidsvoorschriften, staat in het statement.

Het Franse bedrijf EDF, waarvan Framatome een dochteronderneming is, zegt dat het bedrijf op de hoogte is gesteld van een verhoogde concentratie van bepaalde edelgassen in een van de reactoren. Volgens EDF is de aanwezigheid van die edelgassen een bekend fenomeen. Het bedrijf zegt verder dat het de raad van bestuur van de kerncentrale heeft verzocht om bij elkaar te komen.

De kerncentrale staat in de provincie Guangdong in het zuiden van China, een dichtbevolkt gebied dat regelmatig kampt met stroomtekorten.