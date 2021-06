Meer woninginbraken na versoepelen coronamaatregelen

Het aantal woninginbraken is de afgelopen twee maanden met ruim een derde toegenomen, blijkt uit berekeningen van de InbraakBarometer waar De Telegraaf over schrijft. Volgens de barometer van verzekeraar Interpolis werd tussen 31 mei en 6 juni 351 keer ingebroken, tegen 258 inbraken tussen 12 en 18 april.

De toename is volgens de Nationale Politie een op een terug te voeren op het versoepelen van de coronamaatregelen. Er waren fors minder inbraken in de periode dat we zo veel mogelijk thuis moesten blijven, zei projectleider woninginbraak Sybren van der Velden in het NOS Radio 1 Journaal. "Toen de avondklok was ingesteld, nam het aantal woninginbraken zelfs met 60 procent af. Bij versoepelingen zagen we meteen een stijging, nu dus ook weer."

In het hele land

De avondklok werd op 28 april geschrapt. Halverwege mei kwamen daar nieuwe versoepelingen bij, met onder meer de heropening van sportscholen en een langere openingstijd voor terrassen. Sinds 5 juni mogen bijvoorbeeld ook musea en bioscopen weer bezoekers ontvangen.

"We zien het aantal inbraken in het hele land wel toenemen", zegt Van der Velden. "Soms met 5 procent, maar er zijn ook plekken met 25 tot 30 procent meer inbraken." Omdat de versoepelingen nog vers zijn, is het volgens hem moeilijk te zeggen of de toename van het aantal inbraken gekoppeld is aan bepaalde regio's.

Huurwoningen

Wel kan Van der Velden zeggen dat in huurwoningen vaak vaker wordt ingebroken dan in koopwoningen. "Die hebben vaak minder goed hang-en-sluitwerk. Dus die woningen zijn meer in trek."

Verder speelt het mooie weer van de afgelopen tijd mee, waardoor mensen meer buiten zijn. "En de vakantieperiode zit eraan te komen, dan zien we altijd wel een stijging. Dus alertheid is geboden. Zorg dat je huis goed achterblijft, ook al ben je maar even weg."