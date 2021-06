Joyrider van 12 slaat over de kop in Drenthe

In Gasselte in Drenthe is een jongen van 12 met een auto over de kop geslagen. De jonge joyrider had de auto van zijn ouders meegenomen, meldt de politie.

Hij kwam met de schrik vrij en raakte lichtgewond. Wat er misging is onduidelijk, er waren geen andere voertuigen bij betrokken.

Een politiewoordvoerder zegt dat de jongen in zijn eentje een ritje was gaan maken. Berichten dat zijn ouders ondertussen voetbal zaten te kijken, kan de politie bevestigen noch ontkennen.