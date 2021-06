Sportaanbod Twente voor mensen met verstandelijke handicap moet beter: 'Nu oppakken' 

De wethouders van Hengelo en Almelo zien ook in dat er iets moet veranderen. "Het aanbod en het beleid zijn nu nog versnipperd", zegt wethouder Bruggink van Hengelo, tevens voorzitter van de Special Olympics Twente, tegen RTV Oost. "We moeten dit nu met alle gemeenten samen oppakken, dat kan alleen regionaal. Na het evenement moet er een goede bodem liggen om verder op te bouwen."

Beide wethouders willen een regionale aanpak om het sportaanbod te regelen en de G-sport toegankelijker te maken. Daarnaast moet het vervoer beter geregeld worden en subsidies moeten door alle gemeenten besproken worden.

De Almelose wethouder Maathuis wijst op de rol die reguliere sportverenigingen kunnen spelen. "Er moet meer aandacht voor G-sport komen bij die verenigingen. Uiteindelijk is het doel dat iedereen in de regio kan sporten. Dat hoeft niet perse allemaal te kunnen in Almelo, want als we het goed regelen kunnen we dat verspreiden door heel Twente."

In verband met de komst van de Special Olympics komen alle veertien sportwethouders in Twente nu regelmatig samen voor overleg. Dat moet ook na het evenement blijven gebeuren, stelt Bruggink. "Je moet die energie vasthouden. Over vier jaar wil ik kunnen zeggen: 'we hebben echt grote stappen gezet, dankzij de Special Olympics'. De doelgroep is fantastisch, dit is onze kans."