Een minuut stilte voor Doris (7) in Leiden

In Leiden is een minuut stilte gehouden voor Doris, het 7-jarige meisje dat een week geleden om het leven kwam toen ze op haar fiets werd aangereden door een lijnbus.

De herdenking was georganiseerd door marktkooplieden, van wie velen het ongeluk hebben zien gebeuren. Onder de aanwezigen was ook de Leidse burgemeester Henri Lenferink. "Dit is indrukwekkend", zei hij bij Omroep West.

Doris moest vorige week zaterdag in de oude binnenstad van Leiden uitwijken voor de openslaande deur van een taxi. Een buschauffeur kon het meisje niet meer ontwijken. Ze belandde onder de bus en overleed ter plekke.

Hard binnengekomen

"Je hoorde mensen schreeuwen, mensen vielen flauw. Vreselijk. Iedereen was in tranen", blikt marktkoopman Soufian Elmarsse terug. Hij was een van de organisatoren van de herdenking van vandaag. Samen met aantal collega's legde hij ook een krans. "Het is pittig. Er is nog steeds veel verdriet en pijn vanwege dit enorme verlies."

'Heel mooi dat de marktcommissie dit heeft georganiseerd", zegt burgemeester Lenferink. "Velen hebben het gezien en zijn er direct bij betrokken geweest. Dat is bij hen heel hard binnengekomen. Dan is het extra mooi dat ze dit hebben gedaan. Daar heb ik diep respect voor."

Onoverzichtelijk

De gemeente onderzoekt wat er precies is gebeurd. Vanwege de coronamaatregelen is de markt in Leiden enige tijd geleden verplaatst en rijden de bussen een andere route. Het gevolg is dat het extra druk en onoverzichtelijk is geworden op de Steenstraat, de plek waar het ongeluk gebeurde. Het is een vrij smalle straat waar het busverkeer in twee richtingen rijdt, samen met taxi's, fietsers, voetgangers en (bezorg-)brommers.

Marktkoopman Elmarsse zegt meermalen te hebben gewaarschuwd. "Dit kan zo gewoon niet. We sturen al weken foto's naar de gemeente om te laten hoe het eraan toegaat, maar een reactie blijft tot nu toe uit."

Leef mee in stilte

De ouders hebben via de gemeente laten weten "de vele blijken van medeleven zeer te waarderen". Ze vragen om rust. "Leef mee in stilte, respecteer hun privésfeer en ga bijvoorbeeld niet langs hun huis", laat de gemeente weten. Bij de herdenking van vanmiddag werd een deel van het busverkeer omgeleid om grote drukte te voorkomen.