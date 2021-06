Protesten in Spanje na vondst lichaam meisje: 'Elke moeder voelt dit verdriet'

Op meerdere plekken in Spanje zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen partnergeweld. Aanleiding voor de protesten is de dood van twee kleine kinderen op Tenerife. De meisjes keerden niet terug van een bezoek aan hun vader, eind april.

De ouders waren gescheiden en hadden een omgangsregeling. In hun laatste telefoongesprek zei de vader dat zijn vrouw haar kinderen nooit meer terug zou zien. Gisteren werd het lichaam van de 6-jarige Olivia gevonden op de zeebodem, naar haar 1-jarige zusje Anna wordt nog gezocht. Aangenomen wordt dat zij het ook niet heeft overleefd. De vader is spoorloos en wordt gezien als hoofdverdachte in de zaak.

"Elke moeder en grootmoeder voelt dit verdriet mee met de moeder van de zusjes, alsof het gaat om onze eigen kinderen en kleinkinderen", zegt een van de vrouwen op het stadhuisplein van Santa Cruz op Tenerife.

Protesten

De gebeurtenis maakt veel los in Spanje. Op Tenerife, waar het gezin woonde, kwamen gistermiddag mensen bijeen voor een minuut stilte. "We zijn hier omdat dit al te vaak is gebeurd. We zijn hier omdat we vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld door mannen moeten beschermen. Genoeg is genoeg."

Ook in Barcelona en Madrid gingen duizenden mensen de straat om rouwen en hun woede jegens gendergeweld te uiten. "Ik ben hier omdat ik zelf moeder ben en vrouw en omdat ik niet alleen maar thuis kan gaan zitten huilen."