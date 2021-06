Alle stemmen geteld, maar fraudeclaims vertragen uitslag verkiezingen Peru

Elke stem is geteld, internationale waarnemers hebben geen grote onregelmatigheden aangetroffen en enkele leiders van Zuid-Amerikaanse landen feliciteerden al één van de kandidaten. Toch heeft Peru nog geen nieuwe president.

Socialist Pedro Castillo heeft 60.000 stemmen meer gekregen dan zijn rechtse rivaal Keiko Fujimori, maar die claimt dat er gefraudeerd is. Een kiescommissie onderzoekt Fujimori's aantijgingen. Het aanwijzen van de winnaar kan daarom nog dagen op zich laten wachten.

"We leven in een gepolariseerd land", zei Francisco Sagasti, de aftredende president. "Respect voor democratie en de democratische instituties is essentieel." Beide kandidaten ondertekenden van tevoren een "eed voor democratie". Dat was geen overbodige luxe in het land dat vorig jaar november in een week tijd opeens drie presidenten kende.

President Martín Vizcarra werd, terwijl hij zelf zei te strijden tegen corruptie en daarom populair was bij het volk, afgezet vanwege aantijgingen van corruptie. Parlementsvoorzitter Manuel Merino volgde hem op als interim-president. Vervolgens werd Merino zelf tot opstappen gedwongen na hevige protesten van Peruanen die hem eigenbelang verweten bij het afzetten van Vizcarra. Francisco Sagasti werd daarna interim-president tot de verkiezingen.

Hard getroffen door corona

Peru heeft al jarenlang te maken met politieke onrust en corruptieschandalen. De vier presidenten voor Vizcarra waren allemaal onderwerp van corruptieonderzoeken. Tot drie keer toe werd in de afgelopen vijf jaar geprobeerd een president af te zetten door het parlement.

Het land is daarnaast keihard getroffen door de coronacrisis. Peru heeft gerekend per hoofd van de bevolking het hoogste aantal coronadoden ter wereld. Van de 32 miljoen Peruanen overleden er zeker 187.000 aan corona. De economie is in elkaar gestort. Twee miljoen Peruanen raakten werkloos tijdens de coronacrisis, een derde leeft in armoede.