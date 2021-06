Oppositie boycot verkiezingen in Algerije: 'Het is een maskerade'

'Gespannen sfeer'

Algerije is een gesloten land. Wat zich daar precies afspeelt is voor de meeste buitenstaanders niet makkelijk te achterhalen. Het internet wordt regelmatig geblokkeerd en mensen spreken niet graag met buitenlandse journalisten uit angst voor repercussies. "Alleen zonder dat je mijn naam noemt, kan ik je iets vertellen", zegt een vrouw uit Algiers aan de telefoon.

Ze demonstreert al twee jaar en vertelt dat dat steeds gevaarlijker wordt: "Mensen zijn moe en bezorgd over de toekomst. Dat is de reden dat we blijven doorgaan met demonstreren. We willen dat het systeem verandert. Onze droom is een echte democratie, beschaving en een betere toekomst. Ik doe al twee jaar mee en zie geen enkele verandering. Ik ga dus ook niet stemmen want dit alles is een schijnvertoning."

Ze beschrijft de sfeer in Algiers als "enorm gespannen"; er is veel politie op straat. "Er zijn weer allerlei mensen gearresteerd bij demonstraties, onder wie verschillende journalisten. Het is onduidelijk hoelang mensen dan vervolgens vastzitten."

Activisten en journalisten opgepakt

In de aanloop naar deze verkiezingen is de repressie flink opgevoerd. Er komen de afgelopen dagen berichten naar buiten dat aan de vooravond van de verkiezingen talloze Hirak-activisten zijn opgepakt. Onder de arrestanten zijn twee prominente journalisten, Khaled Drareni en Ihsane el Kadi, en oppositieleider Karim Tabbou.

Amnesty International noemt het een "ijzingwekkende escalatie" in het aanpakken van afwijkende meningen in Algerije. Amna Guellali van Amnesty International noemde de arrestaties vorige maand al een "zorgwekkende nieuwe trend waarbij de Algerijnse autoriteiten voorafgaand aan de verkiezingen antiterrorismewetgeving gebruiken om het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en meningsuiting te onderdrukken".

De aanhoudende onrust gecombineerd met een gebrek aan duidelijke alternatieven zou religieuze partijen meer kansen kunnen geven tijdens deze verkiezingen om hun invloed te vergroten. Ghanem: "Ik ga ervan uit dat de islamisten behoorlijk wat zetels zullen binnenhalen, maar ze zullen geen meerderheid krijgen en zullen dus geen bedreiging vormen."

De economische malaise, veroorzaakt door de pandemie en dalende olie- en gasprijzen, zal voor de toekomstige regering zeker wel een uitdaging vormen. De werkloosheid stijgt en de koopkracht van de gemiddelde Algerijn wordt steeds minder en zal zorgen voor alsmaar meer ontevredenheid.