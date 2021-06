Zeer zeldzame orchidee weggemaaid in Vlissingen

Bij het maaien van een dijk bij Vlissingen is een groot aantal beschermde bokkenorchissen verdwenen. De orchideeënsoort staat op de Rode lijst van planten als zeer zeldzaam.

Het verdwijnen van de bokkenorchis werd deze week toevallig ontdekt door bloemenonderzoeker Benno te Linde. Hij woont in de Achterhoek, maar is op vakantie in Zeeland. Toen hij langs de Westerschelde richting station Vlissingen liep, zag hij de orchideeën staan. "Een bokkenorchis is heel zeldzaam. Ik ging de volgende dag terug om nog een foto te maken", zegt Te Linde tegen Omroep Zeeland. Maar toen was de bloem weggemaaid.

"Vervelend", reageert een woordvoerder van waterschap Scheldestromen. "Onze mensen proberen hun werk zo goed mogelijk te doen, volgens de wet Natuurbescherming. Maar je kunt nooit voorkomen dat er iets mis gaat."

Het waterschap houdt rekening met beschermde plantensoorten, benadrukt hij. "Als we weten dat er zeldzame planten staan, doen we dat. Maar deze is vast aan de aandacht ontsnapt."

Boetes tot duizenden euro's

Het maaien van de beschermde orchideeënsoort is strafbaar, stelt bioloog Floor Arts van bureau Delta Milieu. "De boetes voor het maaien kunnen oplopen tot duizenden euro's. We hebben natuurlijk niet voor niets met zijn allen afspraken gemaakt over beschermde soorten. Als je te hard rijdt, krijg je ook een boete. Dat zijn de regels."

Of dit keer aangifte wordt gedaan tegen het waterschap is nog onduidelijk. In 2019 deed natuurvereniging 't Duumpje wel aangifte tegen Scheldestromen. Het waterschap had toen honderden bokkenorchissen weggemaaid in het dorp Sint Kruis, in Zeeuws-Vlaanderen. Dat was niet voor het eerst, want in 2016 en 2017 had het waterschap ook al korte metten gemaakt met de zeldzame plant bij het dorp. Intussen zijn voor Sint Kruis goede afspraken gemaakt, zegt bioloog Arts.

De orchidee in Vlissingen komt waarschijnlijk wel weer terug, maar de bloei is dit jaar niet meer te zien. "Het is een heel rare bloem", beschrijft Te Linde "Hij is heel groot en heeft heel lange slippen." Floor Arts heeft een tip: langs het Kanaal door Walcheren, bij de Edisonweg, staan nog een paar bokkenorchissen. "Als het goed is, staan ze deze week in bloei."