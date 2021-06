Ghana plant massaal bomen, doel is vijf miljoen op een dag

Ghana heeft vandaag op grote schaal bomen geplant in de strijd tegen ontbossing. Om 12.00 uur lokale tijd waren ruim 2,5 miljoen van de geplande 5 miljoen bomen in de grond gestopt, meldt de Ghanese milieucommissie op sociale media.

"De exploitatie van bossen voor economische ontwikkeling is de afgelopen jaren niet duurzaam geweest. We moeten nu handelen", zei president Nana Akufo-Addo, vlak voor hij een lignum vitae plantte. Pokhout is een tropische hardhoutsoort en dit type boom staat lokaal bekend als de levensboom, vanwege medicinale eigenschappen.

Landbouw verdringt jungle

Het West-Afrikaanse land telt volgens de officiële statistieken nog zo'n 1,6 miljoen hectare jungle. Dat is een fractie van wat het vorige eeuw was: ruim 8 miljoen hectare bos. De bomen hebben vooral plaatsgemaakt voor landbouwgewassen. In mindere mate spelen ook mijnbouw en houtkap een rol bij de ontbossing.

De regering claimt het tij nu te willen keren. Daarom moet Green Ghana Day een terugkerend fenomeen worden. Het ambitieuze doel is om in 2024 zo'n 100 miljoen bomen te planten.

Om de 5 miljoen in een dag te kunnen halen, waren op voorhand zo'n 7 miljoen boomzaden uitgedeeld op scholen, bedrijven en in parken. In winkelcentra in grote steden kregen winkelende mensen een eigen boomplantsetje.