'Dat iemand van je eigen familie daar staat, is extra bijzonder'

Eryalçin (38) is de oom van de 20-jarige Turkse international: Orkun Kökcü. De in Haarlem geboren Kökcü speelt nu voor Feyenoord en heeft gekozen voor het Turkse elftal. Vorig jaar debuteerde hij in het team van bondscoach Senol Günes. In de Turkse selectie is hij niet de enige met Nederlandse roots. Ook de in Rotterdam geboren Halil Dervisoglu, voormalig speler van Sparta en tegenwoordig Galatasaray, hoort bij de 26-koppige selectie.

Eryalçin weet precies wat zijn neef zo'n goede voetballer maakt: