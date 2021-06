Prinses Beatrix ondergaat ooroperatie in ziekenhuis Leiden

Prinses Beatrix heeft vandaag een ooroperatie ondergaan, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De ingreep is uitgevoerd in het Leids Universitair Medisch Centrum.

Ze is daar geholpen aan een zogeheten cholesteatoom in haar linkeroor, ook wel chronische middenoorontsteking genoemd. De verwachting is dat de 83-jarige prinses het ziekenhuis morgen kan verlaten. De Rijksvoorlichtingsdienst vermeldt niet hoe het nu met Beatrix gaat.

Sinds haar zoon Willem-Alexander in 2013 koning werd, blijft Beatrix overwegend uit de publiciteit. Ze trad eind mei voor het laatst in de openbaarheid. Ze deed toen mee aan de jaarlijkse vrijwilligersdag van Oranjefonds, NLdoet.