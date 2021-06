Webshops misleiden minder met nep-kortingen: 'Maar probleem is wereld niet uit'

Minder webwinkels misleiden consumenten met nepaanbiedingen: kortingen die geen kortingen zijn. Dat zegt de Consumentenbond op basis van een prijzenonderzoek onder honderd webshops in de afgelopen drie maanden. De aanbiedingen zijn vergeleken met kortingen eind 2019.

Bij nepaanbiedingen worden artikelen voor prijzen aangeboden die gepresenteerd worden als kortingen, terwijl ze in werkelijkheid helemaal niet zijn afgeprijsd. Er is simpelweg een hogere 'van-prijs' bijgezet.

De Consumentenbond onderzocht bij 100 winkels of de 'van-prijs' in de voorgaande periode ook echt is gevraagd. Bij 16 van de 100 winkels bleek dat regelmatig niet het geval. In 2019 hielden nog 39 van de 100 winkels zich niet aan de wet.

Nep-kortingen

Onder meer Beter Bed en Otto.nl hanteerden in de afgelopen periode nep-aanbiedingen, zegt de Consumentenbond. Zo gaf Beter Bed op een bepaald matras 50 procent korting. "Een besparing van honderden euro's denk je te krijgen. Maar de korting is nep want dit is al maanden het geval. In maart was het matras zelfs nog goedkoper", aldus de Consumentenbond.

Volgens Beter Bed is het geen nepaanbieding. "Ik denk dat de Consumentenbond een korte periode heeft geëvalueerd. Het is een echte korting, van vijftig procent. Wij streven naar transparantie dus betreuren dat het op deze manier wordt uitgelicht."

Webshop Otto.nl adverteerde volgens de Consumentenbond onterecht met een soundbar van 179 euro voor 149 euro. Volgens Otto.nl werd de oude prijs bij dit artikel langer getoond dan de bedoeling was en komt dat doordat een deel van de migratieprocessen niet volledig functioneerde.

"Begin dit jaar was de verkoopprijs van de soundbar 179,99. Omdat dit langer dan 3 maanden geleden is, hadden wij die prijs niet moeten tonen. Wij hebben geen enkele intentie om een prijs te tonen als dit een verkoopprijs betreft waarvoor we het artikel langer dan 3 maanden geleden op onze website hebben aangeboden."

'Alert zijn'

De afname van het aantal nepdeals is volgens de Consumentenbond goed nieuws voor de consument. "Al is het probleem de wereld nog niet uit. We willen klanten er dan ook op attenderen dat dit soort lokkertjes die niet kloppen, er nog steeds zijn. Ze moeten nog steeds alert zijn. Vergelijk bijvoorbeeld de prijs van een product met die bij andere winkels."