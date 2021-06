Gevaccineerden mogen deze zomer zonder testen en quarantaine reizen binnen EU

De EU-lidstaten zijn het eens over versoepeling van de reisbeperkingen in de zomer. Het betekent onder meer dat volledig ingeënte reizigers niet meer hoeven te testen of in quarantaine hoeven te gaan.

De 27 lidstaten keurden een voorstel van de Europese Commissie goed waarin staat dat mensen die minstens twee weken volledig gevaccineerd zijn, vrij moeten kunnen reizen binnen de EU.

Reizigers vanaf 12 jaar die niet volledig zijn ingeënt, zullen wel getest moeten worden. Dat hoeft alleen niet als er wordt gereisd tussen twee zogenoemde 'groene landen', oftewel landen waar de corona-uitbraak volledig onder controle is.