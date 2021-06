Amsterdam wil dat makelaar een beschermd beroep wordt

Het gemeentebestuur van Amsterdam gaat bij het kabinet bepleiten om van makelaar weer een beschermd beroep te maken. Volgens het college worden "ook Amsterdamse verkopers en kopers de dupe van schimmige deals tussen makelaars onderling door een gebrek aan regie en controle."

Wethouder Ivens (SP) schrijft dat in antwoord op vragen uit de raad, meldt NH Nieuws. De SP had vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in Trouw waarin staat dat makelaars soms onderling afspraken maken.

"Door de grote druk op de woningmarkt lijken kopers wel vogelvrij te zijn en lopen kopers ook meer risico", schrijft de wethouder. "Het krantenartikel geeft helder aan dat in de makelaarswereld zaken lang niet altijd gebeuren zoals het hoort."

Nu mag iedereen zich nog makelaar noemen, ook mensen zonder ervaring of opleiding, schrijft AT5.