Zonsverduistering overal goed te zien, al heeft niet iedereen wat gemerkt

De gedeeltelijke zonsverduistering is in het hele land goed te zien geweest. Overal was het helder, zegt NOS-weerman Marco Verhoef. Rond 11.18 uur begon het: de maan schoof voor een gedeelte van de zon, om er als het ware een hap uit te nemen.

Ruim een uur later was het verschijnsel op het hoogtepunt. Zo'n 17 procent van het oppervlak van de zon dat naar de aarde is gekeerd, was toen bedekt. Rond 13.30 uur was het verschijnsel voorbij. Anders dan bij een totale of een bijna volledige zonsverduistering bleef het wel gewoon licht.

In Middelburg was er wel even angst dat bewolking roet in het eten zou gooien, maar dat viel mee: