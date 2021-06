Pasgeborenen krijgen vanaf volgend jaar vitamine K met injectie

Zuigelingen krijgen voortaan kort na de geboorte een injectie met vitamine K toegediend. Die vitamine is nodig om bloed te laten stollen; een tekort kan bloedingen veroorzaken, bijvoorbeeld in de hersenen.

Pasgeborenen krijgen nu in de meeste gevallen ook al vitamine K toegediend, maar via druppels. De Gezondheidsraad adviseerde vier jaar geleden al om met injecties te gaan werken, omdat die beter werken bij baby's met een verstoorde vetopname.

Moedermelk

Een tekort komt vooral voor bij kinderen die borstvoeding krijgen, omdat in flesvoeding meer vitamine K zit dan in moedermelk. Ook als zuigelingen een verstoorde vetopname hebben, krijgen ze via de fles nog altijd genoeg van die stof binnen.

Toch gaat het nieuwe prikbeleid voor alle baby's gelden, omdat het in de praktijk niet altijd direct duidelijk is of een baby fles- of borstvoeding gaat krijgen. Een overschot aan vitamine K is niet schadelijk, dus het maakt niet uit als een kind eerst een prik krijgt en daarna vitamine-K-rijke flesvoeding.

Overigens kunnen ouders de prik weigeren. Het alternatief is dan het toedienen van druppels, op drie verschillende momenten in de weken na de geboorte. Het nieuwe vitamine-K-beleid gaat naar verwachting halverwege volgend jaar in.