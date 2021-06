Palestijnse agenten doodgeschoten op Westelijke Jordaanoever

Dat er twee officieren van de Palestijnse inlichtingendienst zijn gedood, maakt dit incident extra opmerkelijk, zegt correspondent Ties Brock. "Het komt niet zo vaak voor dat die agenten met Israëlische troepen in een vuurgevecht terechtkomen."

Israël heeft een vorm van samenwerking met de Palestijnse Autoriteit (PA), het Palestijnse bestuur dat een gedeeltelijke autonomie heeft in sommige gebieden van de bezette Westelijke Jordaanoever. Zo ook in Jenin. Brock: "In veel gevallen coördineert Israël zo'n legerinval met de PA, waarna de Palestijnse agenten zich terugtrekken en het niet tot een botsing komt. Nu lijkt dat dus niet gebeurd."