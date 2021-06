Amerikaan twee dagen klem in landbouwmachine

De brandweer in de Amerikaanse staat California heeft een man gered die twee dagen lang vastzat in een landbouwmachine. Hij was om onduidelijke redenen in het apparaat geklommen en hopeloos klem komen te zitten.

Politieagenten waren afgekomen op een melding van een verlaten auto bij een wijngaard, en zagen een hoedje aan de apparatuur hangen. Bij nader onderzoek ontdekten ze de man in de schacht van een wijngaardventilator, bedoeld om de temperatuur van gewassen op peil te houden.

Volgens een woordvoerder mag de man zich gelukkig prijzen dat een omstander gebeld had, want "dit had veel tragischer kunnen aflopen".