Rapport: foto Trump met bijbel niet de reden om demonstranten uit park te verwijderen

Een fotomoment van Donald Trump met een bijbel bij een kerk was niet de reden om vorig jaar juni een demonstratie in Washington tegen racisme met geweld te beëindigen. Dat concludeert het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken in een onderzoek naar de kwestie. Trump kreeg veel kritiek omdat de demonstratie beëindigd zou zijn zodat hij van het Witte Huis naar de kerk kon lopen, maar volgens het rapport was dat niet het geval.

In het rapport staat dat de politie besloot dat de demonstranten moesten vertrekken omdat er een veiligheidshek geïnstalleerd moest worden. Die ingreep was al langer gepland. Het rapport levert wel kritiek op de manier waarop de demonstratie is ontbonden. Waarschuwingen om het terrein te verlaten waren niet luid genoeg, dus niet alle demonstranten hebben er op tijd kennis van kunnen nemen. Of er ook excessief politiegeweld gebruikt is, is onderwerp van een apart onderzoek. De politie zette traangas en rubberen kogels in.

De demonstranten protesteerden naar aanleiding van de dood van George Floyd. Trump toonde meerdere keren zijn ongenoegen over de Black Lives Matter-demonstraties in heel Amerika en verweet de demonstranten rellen te schoppen en te plunderen. Na een toespraak in de Rozentuin van het Witte Huis, waarin Trump aankondigde demonstranten harder aan te willen pakken, ging hij naar de nabijgelegen St. John's Kerk voor het beruchte fotomoment. Relschoppers hadden niet lang daarvoor brand gesticht in de kelder van de kerk.

Generaal Milley

Trump liep naar de kerk vanuit het Witte Huis door Lafayette Park, elf minuten nadat de laatste demonstraten weg waren. Daardoor ontstond bij velen de indruk dat Trump het park had laten ontruimen om zo naar de kerk te kunnen lopen. Volgens het rapport is daar dus geen sprake van. De politie was al enkele uren voordat überhaupt bekend was wat Trumps plannen waren begonnen met de ontruiming van het park. Minister van Justitie William Barr heeft volgens het rapport wel aangedrongen om de ontruiming van het park te versnellen, maar daar zou de politie geen gehoor aan hebben gegeven.

Tijdens zijn wandeling werd Trump onder meer vergezeld door Barr en door generaal Mark Milley, de voorzitter van de gezamenlijke stafchefs van de Amerikaanse strijdkrachten. Milley zei later dat dat een fout was: "Mijn aanwezigheid daar wekte de indruk dat de strijdkrachten betrokken zijn bij de binnenlandse politiek."

Milley liep naast Trump, maar verontschuldigde zich in een video: