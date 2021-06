'Europa beschermt vluchtelingen die 18 worden onvoldoende'

Oxfam Novib luidt de noodklok over de gevaren waar jonge vluchtelingen in Europa mee te maken krijgen als ze 18 worden. Uit eigen onderzoek blijkt volgens de organisatie voor ontwikkelingshulp dat jonge vluchtelingen uit die categorie vaak dakloos raken, in gevaarlijke situaties terechtkomen en het risico lopen te worden uitgebuit.

Het onderzoek is gedaan in Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië en Nederland. "Als we kijken naar de praktijk in deze vijf Europese landen, dan zien we dat zij er totaal niet in slagen om deze leeftijdsgroep te beschermen en te ondersteunen. Hierdoor hebben ze veel moeite om te integreren en hun plaats in Europa te vinden", zegt Elselijn Mulder van Oxfam Novib.

Over Nederland merkt het rapport op dat een groot deel van de steun die aan minderjarige asielzoekers geboden wordt in één klap wegvalt zodra iemand 18 jaar wordt. Wie een vluchtelingenstatus heeft verliest de bijstand van Stichting Nidos, dat onder meer de voogdij voert voor alleenstaande minderjarigen. Jongeren zonder papieren verliezen hun recht op onderdak, sociale voorzieningen en het volgen van een opleiding zodra ze 18 zijn geworden.

Wie 18 wordt is geen kind meer

"Voor vluchtelingenkinderen betekent 18 jaar worden het verlies van steun door de dramatische afwezigheid van wetgeving die hen beschermt", vindt Mulder. "Deze jongeren worden volgens de wet niet meer als kinderen beschouwd en komen op straat terecht zonder enige hulp".

Het ontbreekt volgens het rapport aan een samenhangend Europees beleid. Bovendien hebben de jongeren onvoldoende toegang tot taallessen en is vaak niet duidelijk wat precies hun rechten zijn. Oxfam Novib wil dat de EU-landen hun asielprocedures vereenvoudigen, voogdijregelingen opzetten en meer mogelijkheden creëren voor het volgen van beroepsopleidingen.