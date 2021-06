Van der Staaij tegen informateur: bekijk coalitie met huidige regeringsfracties

SGP-leider Van der Staaij vindt dat er opnieuw gekeken moet worden naar een coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Hij heeft die suggestie vanmorgen "spontaan" bij informateur Hamer neergelegd. Hij wees erop dat diplomaten in het buitenland het vreemd zeggen te vinden dat de huidige regeringscoalitie bij de verkiezingen zetels heeft gewonnen, terwijl er ondertussen een ingewikkelde en langdurige "paringsdans" wordt uitgevoerd.

Van der Staaij was vanmorgen bij de informateur, omdat zijn fractie ruim drie weken geleden de motie steunde waarin de opdracht van de informateur is geformuleerd. Datzelfde gold voor Volt-leider Dassen, die ook in de Stadhouderskamer langskwam om zich te laten bijpraten over de voortgang van het formatieproces.

Dassen zei na afloop dat hij wel vooruitgang zag, maar dat hij ook nog steeds hoopt dat er haast wordt gemaakt. "Volgens mij zijn er voldoende partijen die wel willen doorpraten en die moeten nu snel om de tafel." Zijn eigen partij heeft geen enkele ambitie om deel uit te maken van een regering, maar wil wel "constructieve oppositie" voeren. Dat wil zeggen dat hij "zeker ideeën wil steunen die duurzaam, progressief en Europees zijn".

Begroting 2022

Behalve met Dassen en Van der Staaij sprak Hamer vanmorgen met VVD-leider Rutte. Hij zei dat het gesprek vandaag niet ging over wie met wie wil gaan formeren, maar vooral over de tijd na de coronacrisis. Een aantal onderwerpen heeft haast, zegt hij, en zal al in de begroting voor volgend jaar moeten worden geregeld.

Het gaat dan wat hem betreft over het weer op gang brengen van het bedrijfsleven en over een meer flexibele capaciteit in de zorg, zodat er in een nieuwe gezondheidscrisis snel kan worden opgeschaald op de IC's bijvoorbeeld.

"Ik denk dat iedereen het erover eens is dat het van groot belang is die hele begroting voor 2022 een stevige onderbouwing te geven en te voorkomen dat het huidige kabinet zal denken: wij moeten met een beleidsarme begroting alleen komen", zei de demissionaire premier.

Stikstofbeleid

Rutte zou in de Prinsjesdagbegroting het liefst ook afspraken maken over het stikstofbeleid, omdat de bouw van woningen en de aanleg van infrastructuur anders "verder vertraagd" worden. SGP-voorman Van der Staaij liet na afloop van zijn gesprek met Hamer weten dat hij dat geen goed idee vindt. Hij zei dat hij stikstof een onderwerp voor de langere termijn vindt, dat door een missionair kabinet moet worden geregeld.

Maandag en dinsdag had Hamer gezamenlijke gesprekken met Rutte, D66-leider Kaag en CDA-voorman Hoekstra. Die partijen zullen naar verwachting in elk deel gaan uitmaken van de nieuwe regeringscoalitie. Met 73 zetels in de Tweede Kamer hebben zij nog geen meerderheid. Er wordt dus gezocht naar ten minste één andere partner.

Die speurtocht is complex. VVD en CDA willen niet met de PvdA en GroenLinks en de twee linkse partijen willen weer niet zonder elkaar. D66 ziet het niet zitten met de ChristenUnie en die partij houdt de boot vooralsnog af.

Morgen ontvangt de informateur verschillende koppels, die elkaar vooralsnog niet zien zitten. Ze spreekt met Hoekstra (CDA) en Klaver (GroenLinks), met Kaag (D66) en Segers (ChristenUnie) en met Rutte (VVD) en Ploumen (PvdA). Daarna praat ze met fractievoorzitter Den Haan van de fractie-Den Haan. Ook zij steunde de motie met de opdracht aan Hamer.