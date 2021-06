Prijs van karton schiet omhoog door webwinkelen en tekort aan oud papier

De prijs van karton schiet omhoog door de toenemende populariteit van online winkelen en een gebrek aan oud papier. In heel Europa is de prijs met 30 tot 65 procent gestegen, schrijft het Financieele Dagblad na een rondgang. Experts verwachten dat sommige webwinkels de kosten gaan doorberekenen aan de consument.

Door de coronapandemie zijn mensen veel meer spullen online gaan kopen, en die items worden vaak in karton verpakt. Maar de toename van het webwinkelen is niet de enige oorzaak van de prijsstijging; er is ook een "enorm tekort" aan grondstoffen, zegt Piet Jorritsma, bedrijfsadviseur van kartongebruik.

Karton wordt gemaakt van oud papier, dat de laatste jaren schaars goed is geworden. "Er wordt veel minder papier gebruikt voor bijvoorbeeld tijdschriften en kranten. En dat komt dan ook niet in de papierbak terecht", zegt Jorritsma.

'Kranten zijn de ideale grondstof'

Ligt de oplossing voor het tekort in het recyclen van de grote hoeveelheden karton? Dat is niet zo simpel, zegt Jorritsma. "Het oude karton wordt ook deels wel ingezet, maar het rendement ervan is minder hoog dan dat van gewoon oud papier. Kranten zijn de ideale grondstof om karton van te maken, ze worden gemiddeld zeven keer gerecycled", zegt Jorritsma.

Oud karton is daarbij ook vaak vervuild. "Denk maar aan pizzadozen, daar kan je niets meer mee."

Het oud papier en karton worden nu grotendeels in Nederlandse fabrieken gerecycled, zegt Jorritsma. "Eerder werden grote hoeveelheden karton vanuit Nederland naar China geëxporteerd. Maar dat willen ze al enkele jaren niet meer, omdat het vaak vervuild is. En het recyclen daarvan veroorzaakt een hoge co2-uitstoot."

Prijs stijgt al jaren

De prijsstijging van het karton is overigens niet heel nieuw. De prijs stijgt al enkele jaren, mede door het online winkelen. "Internet blijft groeien. En elk pakje dat we bestellen moet worden verpakt en daar is karton voor nodig. De verwachting is dat de markt nog wel even blijft groeien", zei een directeur van een kartonfabriek zes jaar geleden.