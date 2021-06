Shell-baas: teleurgesteld over uitspraak, maar we gaan sneller verduurzamen

Ben van Beurden, de hoogste baas van olie- en gasconcern Shell, heeft voor het eerst gereageerd op de uitspraak van de rechter dat zijn bedrijf meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan. Hij zegt dat hij teleurgesteld is over de uitspraak, maar belooft ook dat zijn bedrijf sneller gaat verduurzamen.

In een bericht op Linkedin zegt Van Beurden dat hij verrast was door de uitspraak en dat een kleine twee weken later bij hem nog altijd teleurstelling overheerst.

"Ik ben nog steeds teleurgesteld dat Shell eruit wordt gepikt in een uitspraak die volgens mij niet helpt bij het terugdringen van CO2-uitstoot", schrijft Van Beurden. "Maar samen met mijn collega's voel ik ook iets anders: de vastberadenheid om de uitdaging aan te gaan."

Concreet komt dat neer op het terugbrengen van de CO2-uitstoot met 45 procent in 2030. Shell had zelf minimaal 20 procent als doel gesteld. Van Beurden heeft nog niet gezegd hoe Shell de nieuwe doelen wil gaan halen.

Niet de oplossing

De rechtbank in Den Haag deed twee weken geleden uitspraak in een zaak die onder andere Milieudefensie had aangespannen tegen Shell. Volgens de rechter heeft Shell wereldwijd de verantwoordelijkheid om de uitstoot van CO2 sneller terug te dringen en moet het bedrijf daar op korte termijn werk van maken.

Van Beurden zegt dat hij voor die versnelling hulp van de maatschappij nodig heeft. "De energietransitie is te groot voor één bedrijf om op te lossen. We moeten samenwerken, met de samenleving, overheden en onze klanten om een betekenisvolle verandering in het wereldwijde energieverbruik voor elkaar te krijgen."

"De rechtbank die één energiebedrijf opdraagt om de uitstoot terug te brengen - en die van klanten - is niet de oplossing." Hij zegt dat als Shell stopt met olie en gas er andere bedrijven klaarstaan om de rol van het bedrijf over te nemen.

In beroep

Verder zegt de Shell-topman dat het bedrijf waarschijnlijk in beroep gaat. In de uitspraak van de rechter staat dat Shell niet op het hoger beroep mag wachten bij de aanpassing van het beleid.