'Een op negen studentes verkracht tijdens studententijd'

11 procent van de vrouwelijke studenten in Nederland is tijdens de studententijd slachtoffer geworden van verkrachting, blijkt uit onderzoek van I&O Research onder ruim duizend studenten. De representatieve peiling werd gehouden in opdracht van Amnesty International.

Met verkrachting wordt het tegen de zin binnendringen van het lichaam met een lichaamsdeel of voorwerp bedoeld. Van de ondervraagde mannen gaf 1 procent aan tijdens de studententijd zonder instemming seksueel gepenetreerd te zijn.

De meeste studenten die aangaven dat ze verkracht zijn, zeggen dat ze de dader kenden, bijvoorbeeld van een feestje of een date. "Het is dus niet die wildvreemde man in de bosjes", zegt Martine Goeman van Amnesty.

Ruim een kwart gaf aan slachtoffer te zijn geworden na alcohol- of drugsgebruik. Goeman: "Ze waren dus in een kwetsbare positie. Veel slachtoffers kunnen zich dan ook niet verzetten en bevriezen van angst."