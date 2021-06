Mountainbiker gewond door gespannen ijzerdraad op nekhoogte

In een bos bij Ossendrecht is gisteravond een mountainbiker ten val gekomen nadat hij tegen een stuk ijzerdraad was aangereden dat over het pad was gespannen. De man raakte gewond aan zijn gezicht.

Tijdens een rondje fietsen reed de 33-jarige Marcel nietsvermoedend tegen een stuk ijzerdraad dat op ooghoogte was gespannen. "Ik merkte het bijna niet, want het was verroest ijzerdraad en door de takken en blaadjes werd het gecamoufleerd", vertelt hij aan Omroep Brabant. "Dus zonder te remmen, ben ik erin gefietst."

Hij zat daarna onder het bloed en moest naar het ziekenhuis. Nu heeft hij twee hechtingen in zijn neus en een blauw oog. Hij snapt niet waarom iemand dit zou doen. "Misschien heeft iemand het wel op motorcrossers gemunt", zegt hij. "Ik fiets vaker op die plek en dit heeft er nog nooit gehangen."

'Had erger kunnen aflopen'

Marcel was na zijn bezoek aan het ziekenhuis teruggegaan naar het bos. "Daar zag ik nog een kabel hangen, tien meter verderop. Die heb ik zelf weggehaald." Hij moet er niet aan denken dat een motorcrosser er met hoge snelheid in was beland of dat het ijzerdraad recht in zijn oog was gekomen. "Ik heb een wond bij mijn linkeroog, maar het had erger kunnen aflopen."

Hij heeft aangifte gedaan en de gemeente gebeld. De politie bevestigt aan Omroep Brabant dat er inderdaad een melding is binnengekomen.

Marcel is ondanks het ongeluk niet van plan om te stoppen met mountainbiken. "Misschien dat ik iets voorzichtiger word, maar ik hoop volgende week toch weer een rondje te gaan fietsen."