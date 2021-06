Britse agent bekent schuld aan verkrachting van Sarah Everard

In het Verenigd Koninkrijk heeft een politieagent bekend schuldig te zijn aan het ontvoeren en verkrachten van de 33-jarige Sarah Everard. Agent Wayne Couzens wordt ook verdacht van de moord op Everard, maar heeft daarover nog geen bekentenis afgelegd. Hij zei wel de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor haar dood. Over een motief heeft hij nog niets gezegd.

Everard werd begin maart in het zuiden van Londen ontvoerd toen zij vanaf het huis van een vriend onderweg was naar huis. Haar lichaam werd een week later in een bos tientallen kilometers buiten de stad aangetroffen. Ze was gewurgd.

De 48-jarige Couzens was werkzaam voor de politie in Londen en zat al vast. Hij was lid van een team dat onder meer de ambtswoning van de premier beveiligt.

Wakes voor Everard

De moord op Everard maakte veel los in het Verenigd Koninkrijk. Vrouwen zagen in het misdrijf het bewijs dat het onveilig is om als vrouw 's avonds alleen over straat te gaan. Op meerdere plaatsen werden wakes en protesten gehouden tegen geweld tegen vrouwen.

Een wake in zuidelijk Londen liep uit de hand toen de politie met geweld ingreep omdat er veel mensen op de been waren. Dat was vanwege de coronamaatregelen niet toegestaan. Het politieoptreden leidde, mede door het beroep van de hoofdverdachte, tot veel woede. De Londense burgemeester Sadiq Khan noemde het politieoptreden 'onacceptabel'.