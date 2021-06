Vader, moeder en oma aangehouden na overlijden baby in Heerlen

De politie heeft drie mensen opgepakt in verband met het overlijden van een baby op 20 mei. Het gaat om de vader en moeder van het kindje van 4 maanden uit Heerlen en een oma uit Nieuwstadt.

Het jongetje werd eind april met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht in Maastricht. Drie weken later overleed het kindje als gevolg van het letsel.

Onderzoek moet nog uitwijzen wat voor verwondingen de baby precies had en hoe hij gewond is geraakt. Daarnaast doet de politie onderzoek in de woning van de ouders.

Het is nog niet duidelijk wanneer de onderzoeken zijn afgerond, meldt 1Limburg. De verdachten zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.