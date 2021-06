A50 bij Veghel tot de middag dicht door gekantelde vrachtwagen

De A50 bij Veghel in de richting van Oss is tot zeker 16.00 uur dicht vanwege een gekantelde vrachtwagen. De truck ligt overdwars op de weg.

Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 06.15 uur. De precieze oorzaak is nog niet bekend. De bestuurder is aan zijn arm gewond geraakt, meldt Omroep Brabant.

In de vrachtwagen zit mengvoer, dat is deels op de weg beland. Rijkswaterstaat schat in dat het opruimen en bergen van de vrachtwagen tot halverwege de middag duurt. Dat komt omdat de vrachtwagen eerst moet worden leeggezogen.

In beide richtingen staan files van een paar kilometer. Verkeer wordt aangeraden om te rijden via Den Bosch.