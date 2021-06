Deze week geen 40.000 maar 90.000 vaccins naar Suriname

Nederland stuurt overmorgen 90.000 doses van het AstraZeneca-vaccin naar Suriname. Eigenlijk zou er deze week een levering van 40.000 doses plaatsvinden, maar volgens het ministerie van Volksgezondheid hebben ziekenhuizen in Nederland minder van het vaccin besteld, waardoor er ruimte is om een grotere partij aan Suriname te leveren. In Nederland wordt AstraZeneca alleen nog gebruikt voor mensen die een tweede prik met dat vaccin nodig hebben.

Volgens VWS kunnen de vaccins direct worden ingezet in Suriname. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Nederland 750.000 AstraZeneca-doses levert, als het kan nog deze maand, maar dat is afhankelijk van de leveringen die Nederland zelf binnenkrijgt.

Er zouden ook 50.000 Moderna-vaccins aan Suriname geleverd worden. Die doses worden vooralsnog vervangen door AstraZeneca. Dat vaccin kan in tegenstelling tot Moderna op koelkasttemperatuur bewaard worden en is daardoor logistiek makkelijker in te passen in het Surinaamse vaccinatieprogramma. Het biedt Suriname daarom "nu meer soelaas" dan Moderna, zegt het ministerie.

Zuurstof

Vorige week onthulde de NOS dat er in Nederland 100.000 ongebruikte AstraZeneca-vaccins aanwezig waren die echter nog niet aan Suriname zouden worden geleverd. Volgens demissionair minister De Jonge was dat om tegenvallers in leveringen in Nederland te kunnen opvangen.

Nederland stuurt niet alleen vaccins naar Suriname. Vorige week dinsdag ging een eerste hulpvlucht naar Paramaribo met onder meer zuurstofcontainers en persoonlijke beschermingsmiddelen. Vrijdag volgde een team van zo'n twintig medici, microbiologen en verpleegkundigen.