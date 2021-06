Pleidooi: neem je eigen beker mee bij 'coffee to go'

Er moet zo snel mogelijk een verbod komen op gratis bekers voor eenmalig gebruik. Dat zegt de organisatie Schone Rivieren, die twee keer per jaar de Nederlandse rivieroevers controleert op afval. Volgens de organisatie worden in Nederland jaarlijks drie miljard papieren of plastic koffiebekers weggegooid.

Schone Rivieren pleit voor een verplichte bijdrage, van bijvoorbeeld 0,25 euro, op wegwerpbekers. "Het moet én kan anders", stelt woordvoerder Anne Stolk.

Volgens Stolk is de oplossing simpel. "Net als huissleutels, een portemonnee, telefoon en inmiddels een mondkapje, zou een herbruikbare beker standaard in iemands tas moeten zitten. Zo kun je het goede voorbeeld geven en bij een coffee-to-go dat heerlijke kopje koffie of thee gewoon in je eigen beker laten schenken."