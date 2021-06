Schrijver A.L. Snijders (83) overleden

Schrijver A.L. Snijders is op 83-jarige leeftijd overleden, meldt AFdH Uitgevers. A.L. Snijders was een pseudoniem van Peter Cornelis Müller. Hij stond bekend als de meester van het 'zeer korte verhaal', een genre dat door hem zelf was bedacht.

Snijders was tientallen jaren docent Nederlands en begon in de jaren 80 columns in diverse kranten te schrijven. In 1992 debuteerde hij in boekvorm, met de columnbundel Ik leef aan de rand van de wereld. Erna volgden in hoog tempo meer bundels met columns en korte verhalen.

'Belangrijk dat ik niet aan lezers denk'

De 'zeer korte verhalen' die Snijders introduceerde, hadden hooguit een paar honderd woorden. Hij publiceerde twaalf bundels met deze 'zkv's' bij AFdH Uitgevers, dat in 2006 speciaal werd opgericht om het werk van Snijders te kunnen uitgeven.

De eerste zkv-bundel van Snijders was Belangrijk is dat ik niet aan lezers denk, met daarin 336 zeer korte verhalen. In april van dit jaar verscheen zijn laatste bundel: Tat Tvam Asi. Snijders schreef ook voor onder meer de VPRO Gids.

Constantijn Huygens-prijs

In 2010 won Snijders de Constantijn Huygens-prijs, een van de belangrijkste oeuvreprijzen in het Nederlandse taalgebied. De jury stelde toen dat Snijders zelfs de kortste tekst grote blijvendheid wist te verlenen.