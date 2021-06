Visdeurbel bij Utrechtse sluis komt volgend seizoen weer terug

Bovendien is er een completer beeld ontstaan over wat er allemaal rondzwemt in de Utrechtse wateren. Zo zijn onder meer de brasem, winde en paling gesignaleerd. "We weten nu dat Utrecht een belangrijk verkeerspunt is voor vissen: een grote groep maakt gebruik van deze route om naar hun voortplantingsgebied te komen."

Ook zeggen de gespotte vissen wat over de kwaliteit van het water. Zo is de waarneming van snoeken volgens Van Heukelum goed nieuws. "Die zitten in helder en schoner water."